Boy William Manja dengan Ayu Ting Ting Langung Minta Peluk

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Youtuber Boy William terang-terangan berperilaku manja dengan Ayu Ting Ting bahkan ia langsung minta dipeluk.

Usai tak bertemu dalam waktu lama, Boy William langsung mesra-mesraan dengan Ayu Ting Ting bahkan langsung meminta pelukan kasih sayang.

Boy William pun kini seolah tak malu-malu menunjukkan sifat manjanya ke Ayu Ting Ting.

Melansir dari laman YouTube Qiss You TV, pelantun lagu Alamat Palsu itu berencana untuk makan bersama dengan Boy setelah keduanya sama-sama pulang dari berlibur.

Lantas, Boy dan Ayu langsung tersenyum sumringah saat bertemu.

"Ini gue pulang dari Korea belum dipeluk," kata Boy William dikutip pada Selasa (21/02/2023).

"Ya Allah tadi kan gue udah peluk, bakal rame nih pasti," ujar Ayu.

Tak hanya itu, Boy juga bercanda meminta cium ke pedangdut tersebut.

"Gak dicium juga apa?," tanya pria bernama lengkap William Hartanto itu.

"Gak usah lah lu mah ah, tuh dia yang baper ntar," jelas Ayu.

Di lain sisi, Ayu pun tiba-tiba menanyakan Boy soal gosip kedekatan mereka yang ramai beredar.

"Boy gimana perasaan kamu ada yang pasang-pasangin kita, kamu risih gak?," tanya mantan istri Enji itu.

"Of course not," ungkap Boy singkat.

Kendati demikian, hingga kini keduanya belum mengonfirmasi kejelasan hubungan antara mereka.

Sedangkan, juga diketahui mantan pacar Boy, Karen Vandela diisukan telah memiliki pacar baru.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)