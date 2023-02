Sinopsis Drama Korea Terbaru Flower That Blooms at Night, Drakor Sejarah Honey Lee

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru Flower That Blooms at Night, drakor berlatar sejarah yang dibintangi Honey Lee.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Flower That Blooms at Night, drakor berlatar sejarah yang dibintangi Honey Lee.

Setelah terkenal melalui drama One the Woman dan Come Back Mister, kini Honey Lee dipercaya membintangi drakor Flower That Blooms at Night.

Drakor produksi MBC ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Sementara itu, drama ini disutradarai oleh Jang Tae-Yoo dan Choi Jung-In.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Lee Saem dan Jung Myung-In.

Pada drakor ini, Honey Lee akan berperan sebagai Jo Yeo-Hwa yaitu wanita yang menjanda selama 15 tahun.

Melansir dari Soompi, pada 21 Februari, dikonfirmasi bahwa Honey Lee akan membintangi drama MBC baru Flower That Blooms at Night.

Flower That Blooms at Night adalah drama sageuk investigasi komedi yang menggambarkan kehidupan ganda seorang janda.

Honey Lee akan berperan sebagai Jo Yeo Hwa yang telah hidup sebagai janda selama 15 tahun dengan dua wajah berbeda.

Pada siang hari, Jo Yeo Hwa yang merupakan menantu dari keluarga bangsawan terbesar menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana sebagai wanita saleh yang tidak dapat melihat dunia di luar pagar.

Tetapi pada malam hari saat matahari terbenam, dia melompati pagar dan pergi ke dunia luar untuk merawat mereka yang membutuhkan tanpa ada yang tahu.