Sinopsis Drama Korea Terbaru Snow White Must Die, Detektif Selidiki Misteri Pembunuhan

Di sinopsis drama Korea terbaru Snow White Must Die ada dua detektif itu menyelidiki kasus misteri pembunuhan.

Sinopsis drama Korea terbaru Snow White Must Die bercerita tentang dua detektif.

Di sinopsis drama Korea terbaru Snow White Must Die kedua detektif itu ungkap kasus misteri pembunuhan.

Untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu, dua detektif dalam sinopsis Snow White Must Die datang ke sebuah desa.

Di tempat itulah kedua detektif tersebu bekerja.

Mulanya ada anak muda bernama Go Jung Woo (Byun Yo Han) cukup pintar.

Dia masuk dalam daftar penerimaan awal sekolah kedokteran.

Setelah mengikuti tes SAT (tes kemampuan skolastik), ia melakukan suatu perjalanan.

Sejak hari itu, ia menjadi seorang pembunuh dan dijebloskan ke penjara.

Setelah bebas dari penjara, ia kembali ke kampung halamannya dan menemukan apa yang terjadi 11 tahun lalu.

Hal itu berupa sisi buruk dari Go Jung Woo.

Snow White Must Die sendiri merupakan serial drama Korea genre misteri.

Drama ini garapan sutradra Byun Young Joo dan Lee Kyoo Man.

Sedangkan naskah Snow White Must Die ditulis oleh Seo Joo Yeon.

Serial Snow White Must Die dibintangi oleh Byun Yo Han, Go Jun, Go Bo Gyeol, dan Kim Bo Ra.