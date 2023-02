138 Personel Polres Way Kanan Polda Lampung Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Rikkes - Sebanyak 138 personel Polres Way Kanan, Polda Lampung, menjalani pemeriksaan kesehatan (Rikkes) berkala di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Kamis (23/2/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sebanyak 138 personel Polres Way Kanan, Polda Lampung, menjalani pemeriksaan kesehatan berkala di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Kamis (23/2/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kabag Sumda Kompol Eddy Irsan mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan kesehatan personel secara berkala.

"Juga sebagai deteksi dini terhadap penyakit yang diderita sehingga dapat diambil langkah-langkah jika terdapat masalah kesehatan,” kata Kompol Eddy.

Lebih lanjut, pemeriksaan kesehatan ini untuk melengkapi nilai pemeriksaan kesehatan berkala yang terdapat dalam penilaian 13 komponen individual personel polri.

Pemeriksaan kesehatan berkala secara rinci diikuti personel Polres Way Kanan dan polsek jajaran yang terdiri dari intensif I (usia lebih dari 40 tahun), intensif II (usia 30-40 tahun), dan intensif III (usia di bawah 30 tahun).

Pemeriksaan kesehatan ini mulai dari pengambilan sampel darah dan urine guna pemeriksaan hematologi analyzer ( Hb, leukosit, trombosit dan lainnya) serta pemeriksaan bio kimia darah dan urine (gula darah, kolesterol, asam urat, kreatinin, SGOT dan SGPT)

Selanjutnya, pemeriksaan visus (ketajaman mata), pemeriksaan odontogram gigi dan mulut, pengukuran indeks masa tubuh dan lingkar perut, hingga pemeriksaan rekam jantung (EKG) tanpa aktifitas.

Selain itu juga dilakukan photo rongent thorax (mengetahui pathology / adanya penyakit paru) dan terakhir tes kesehatan jiwa.

"Hasil dari pemeriksaan kesehatan berkala yang sudah dilakukan akan diketahui dalam beberapa hari ke depan," jelas dia.

Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan Bid Dokkes Polda Lampung yang dipimpin Kaurkesmapta Subbidkespol Biddokkes Polda Lampung Kompol Jeni Lappy.

Didampingi Penda Tk 1 dr Intan Putri Prayitno bersama lima personel Bid Dokkes, tiga personel sidokkes Polres Way Kanan dan mitra Klinik Flora Bandar Lampung sebanyak 17 personel.

