Natasha Wilona Berduka, Orang Terkasihnya Meninggal Dunia

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Natasha Wilona sedang berduka karena neneknya meninggal dunia.

Kabar sang nenek meninggal dunia disampaikan Natasha Wilona lewat Instagram pribadinya, @natashawilona12 pada Rabu (22/2/2023).

Dalam akun tersebut, Natasha Wilona mengunggah foto kenangannya bersama sang nenek yang baru saja meninggal dunia.

Foto pertama, tampak Natasha Wilona diapit oleh sang nenek dan ibu tercintanya yaitu Theresia.

Foto kedua, momen Natasha Wilona dan neneknya berziarah ke pemakaman.

Melalui captionnya, Natasha Wilona menginformasikan kabar duka tersebut kepada warganet.

Dari pengakuan Wilona, sang nenek merupakan sosok wanita yang baik hati dan perhatian kepada cucu-cucunya.

Selain itu, sang nenek juga merupakan wanita penyabar dan selalu mendoakan orang lain.



Kini, nenek Natasha Wilona telah meninggal dunia menyusul kakeknya yang sudah pergi terlebih dahulu.

“Makasih apo buat semuanya. Sayang apo yg selalu baik, perhatian sama cucu2nya, gak pernah marah, selalu doain," tulis Natasha Wilona.

"Apo sekarang udah bahagia sama engkong disana ya. As i struggle with this heartache that came when i lost you," imbuhnya.

"But God saw you getting tired. May you rest in peace, best grandma ever, “ sambung Natasha Wilona.

Tak diketahui secara pasti penyebab neneknya meninggal dunia, namun tampak sang nenek sudah berusia lansia.

Dari penuturan kakak Natasha Wilona, Claresta Frederica mengatakan kalau neneknya sakit.

“Apo udah gak sakit, udah tenang di sana sama engkong naik sepeda :(“ ujarnya dalam kolom komentar.