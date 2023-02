Promo Ramayana Ciplaz Lampung Potongan Rp 50 Ribu Beli Sepatu dan Sandal Dr Kevin

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ramayana Ciplaz Lampung menggulirkan banyak promo menarik.

Supervisor Ramayana Ciplaz Lampung Wawan Budi mengatakan, promo berupa harga spesial Rp 50 ribu untuk sepatu dan sandal Dr Kevin.

Harga spesial promo Rp 50 ribu ini berlaku untuk sepatu dan sandal pria maupun wanita, dari usia anak-anak hingga dewasa.

"Meskipun harganya murah cuma Rp 50 ribu, tapi kualitas sepatu dan sandalnya bukan yang murahan, dijamin kualitasnya tetap yang terbaik," kata Wawan, Kamis 23 Februari 2023.

Promo harga spesial lain adalah Rp 35 ribu/pc untuk bantal dan guling warna Better Sleep, Rp 50 ribu/pc untuk bantal dan guling motif Better Sleep, serta Rp 79 ribu/pak bantal dan guling polos Better Sleep.

Baca juga: Informa Sultan Agung Promo All Day Sale Cashback untuk Pembelian Furniture

Ada juga harga spesial mulai Rp 55 ribu untuk bantal dan guling infinity Better Sleep.

Harga spesial Better Sleep itu berlaku tanggal 23-28 Februari 2023.

Promo berikutnya adalah promo khusus member yang berlaku tanggal 24-26 Februari 2023.

Promonya yakni potongan harga dari Rp 15.500 jadi Rp 11.900 untuk fanta, sprite, dan coca cola.

Potongan harga Rp 15 ribu untuk celana ribs Top Ten

Potongan harga Rp 25 ribu untuk batik Red Cliff.

Berikutnya ada promo yang berlaku untuk member dan non member, di tanggal 24-26 Februari 2023

Promonya adalah diskon 50 persen ntuk produk Fladeo, Pingu, Jeans Boss, dan Emba Ladies tertentu.

Tapi jika sudah menjadi member ada tambahan diskon hingga 30 persen.

Diskon 30-50 persen produk tertentu Batik Bali Lestari.

Jika sudah menjadi member ada tambahan diskon hingga 20 persen.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)