Reaksi Boy William Digosipkan Pacaran dengan Ayu Ting Ting

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb Boy William tidak permasalahkan ramainya kabar kedekatannya dengan Ayu Ting Ting.

Kemudian Boy William juga mengaku tidak risih jika banyak yang mengaitkannya dengan Ayu Ting Ting.

Dan Boy William santai saja dengan banyaknya gosip tentangnya bersama Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting menanyakan hal itu pada Boy William sebab sudah ramai gosip tentang kedekatan mereka.

"Boy gimana perasaan kamu ada yang pasang-pasangin kita, kamu risih gak?," tanya Ayu Ting Ting.

"Of course not," ungkap Boy singkat.

Namun di antara Boy William dan Ayu Ting Ting belum ada yang memastikan kejelasan status kedekatan mereka.

Sebagaimana diketahui, gosip kedekatan Ayu dan Boy makin ke sini makin menjadi perbincangan hangat.

Bagaimana tidak, keduanya kedapatan sering jalan berdua sampai diisukan punya hubungan spesial.

Bahkan Ayu sudah mengenalkan Boy kepada putrinya, Bilqis Khumairah Razak.

Selama ini pun keduanya terus akrab dan saling beri perhatian.

Seperti Boy William terang-terangan berperilaku manja dengan Ayu Ting Ting, bahkan langsung minta dipeluk.

Permintaan Boy William itu diungkapkan usai tak bertemu dalam waktu lama dengan Ayu Ting Ting

Boy William langsung mesra-mesraan dengan Ayu Ting Ting bahkan langsung meminta pelukan kasih sayang.