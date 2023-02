11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Sung Hoon yang Membintangi Drakor Queen Of Tears

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru Park Sung Hoon yang membintangi drakor Queen Of Tears.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Park Sung Hoon memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Park Sung Hoon punya cerita yang menarik.

Aktor tampan Park Sung Hoon akan membintangi drakor terbaru berjudul Queen Of Tears yang akan tayang pada pertengahan tahun ini.

Diketahui, Park Sung Hoon termasuk salah satu aktor yang paling laris di tahun 2023.

Pasalnya, ia membintangi tiga drama sekaligus yaitu The Day Of Kidnapping, The Glory 2 dan Queen Of Tears.

Sementara itu, pada drama Queen Of Tears ia akan beradu akting dengan aktris Kim Ji Won dan aktor Kim Soo Hyun.

Sebagai informasi, drakor ini bergenre romantis yang merupakan produksi kanal tvN.

Selain drakor Queen Of Tears, berikut rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Park Sung Hoon.

1. The Day of The Kidnapping (2023).

2. The Glory Part 2 (2023).

3. The Glory (2022).

4. Joseon Exorcist (2021).

5. Memorials (2020).