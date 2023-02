7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Jong Won, Pemain Drakor Night Blooming Flower

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Jong Won, pemeran utama drakor Night Blooming Flower.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Lee Jong Won memiliki beragam genre termasuk romantis.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Jong Won juga punya cerita yang menarik.

Sebelumnya, Lee Jong Won akan berperan pada drakor terbaru berjudul Night Blooming Flower.

Pada drama ini ia akan beradu akting dengan aktris senior Honey Lee.

Rencananya drakor Night Blooming Flower akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drama produksi MBC ini sekilas memiliki kisah yang cukup menarik.

Pasalnya, Honey Lee yang berperan sebagai janda yang menjalani kehidupan ganda dibantu oleh Lee Jong Won.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drakor dibintangi Lee Jong Won.

1. Night Blooming Flower (2023).

2. The Golden Spoon (2022).

3. Hospital Playlist 2 (2021).

4. The Spies Who Loved Me (2020).

5. The School Nurse Files (2020).

