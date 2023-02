Anak Kandung Dirudapaksa padahal Masih Dibawah Umur, Ayah Bejat Ini Kini Meringkuk di Bui

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Pria paruh baya berinsial U (48) di Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan ini diringkus Polsek Negeri Besar, Polres Way Kanan, Polda Lampung karena rudapaksa anak kandungnya.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan, anak kandungnya yang dirudapaksa masih berusia 14 tahun.

Kronologis terungkapnya kasus rudapaksa ini pada Jumat (17/2/2023) pukul 06.00 WIB, Nudin (keluarga dari ibu kandung korban) sedang tidur dirumahnya dibangunkan oleh saksi K.

Saksi mengatakan jika korban (14) telah dirudapaksa oleh bapak kandungnya.

"Mendengar keterangan tersebut paman korban Nudin memanggil korban dan terlapor untuk menanyakan kebenaran cerita tersebut," beber AKP Andre, Jumat (24/2/2023).

Korban membenarkan bahwa bapak kandungnya telah melakukan perbuatan asusila terhadapnya dan terlapor juga telah mengakui perbuatannya terhadap anak kandungnya.

Perbuatan rudapaksa dilakukan pada Rabu (8/2/2023) sekira pukul 10.00 WIB, saat korban yang sedang mencuci baju lalu pelaku membujuk korban untuk masuk kamarnya.

saat itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya terhadap anak kandungnya sendiri.

"Akhirnya pelaku dibekuk Jumat (17/02/2023) pukul 13.00 WIB oleh Tekab 308 Polsek Negeri Besar, Polres Way Kanan di kediamannya di Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan," kata dia.

Pelaku telah diamankan lalu dibawa ke Polsek Negeri Besar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan pasal 81 Ayat (3) atau Pasal 82 Ayat (2) UU RI No17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman maksimal 15 tahun penjara.

"Dikarenakan tersangka merupakan wali/pengasuh/keluarga dari korban maka ancamannya di tambah 1/3 dari ancaman pokok," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)