Membanggakan, Universitas Teknokrat Indonesia Lampung Terbaik I ASEAN Bidang Riset Versi AppliedHE 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membenggakan tingkat Internasional.

Kali ini, Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung meraih prestasi membanggakan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Universitas Teknokrat Indonesia yang dipimpin Rektor Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA ini menjadi perguruan tinggi swasta terbaik I ASEAN bidang riset versi AppliedHE tahun 2023.

Universitas Teknokrat Indonesia juga secara keseluruhan nilai naik ke peringkat 4 dari sebelumnya peringkat 10.

Prestasi ini melengkapi catatan gemilang pekan lalu dari Webometrics yang menegaskan Universitas menjadi yang terbaik di ASEAN.

Dalam tabel ASEAN Private Universities Top10 itu, nama Universitas Teknokrat Indonesia ada di peringkat ke-4.

Jika diurut berturut-turut peringkat 1 sampai dengan 10 adalah sebagai berikut.

Baca juga: Universitas Teknokrat Indonesia Lahirkan Lulusan Unggul Dukung Indonesia Berdaya Saing Global

Baca juga: Kembangkan Mobil Listrik di Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia Kunjungan ke UGM

Bina Nusantara UniversityInfrastructure University Kuala LumpurUniversitas TarumanegaraUniversitas Teknokrat IndonesiaUniversity of Santo TomasInternational University of Business Agriculture and TechnologyThe Hang Seng University of Hong KongAsia Metropolitan UniversityWestern Caspian UniversityKrirk University

Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr H Mahathir Muhammad menyambut baik prestasi dalam pemeringkatan ini.

Ia bersyukur kerja keras seluruh sivitas akademika Teknokrat membuahkan hasil yang baik.

Ke depan Mahathir ingin mendorong semua untuk bisa bekerja ekstra lagi.

Tujuannya, mempertahankan prestasi yang selama ini sudah dicapai. Selain itu, merebut peringkat yang lebih tinggi.

Mahathir mengatakan, ia ingin Teknokrat senantiasa naik peringkatnya pada pemeringkatan lembaga-lembaga bergengsi luar negeri.

Manfaatnya, kata Mahathir, akan meningkatkan mutu kampus dan juga berimbas pada peningkatan kualitas layanan di Teknokrat sendiri.

Mahathir juga terus mendorong para dosen untuk aktif memberikan gagasan di media massa arus utama dan media sosial.

Dengan demikian, kapasitas ilmu yang dimiliki bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. (*)

(Tribunlampung.co.id/Adv)