Bhabinkamtibmas Polres Way Kanan Polda Lampung Beri Lampu Senter di Pos Ronda Bumi Merapi

Beri bantuan - Bhabinkamtibmas Polsek Baradatu, Polres Way Kanan beri lampu senter warga yang ronda.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Bhabinkamtibmas Polsek Baradatu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, sambangi pos Ronda di Kampung Bumi Merapi dan Bumi Rejo, Baradatu, Way Kanan, Sabtu (25/02/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra mengatakan, kegiatan sambang ini menjadi salah satu upaya dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dalam lingkungan masyarakat.

"Bhabinkamtibmas sayang ke pos ronda untuk melihat langsung bagaimana proses pengamanan lingkungan berjalan lewat siskamling," terang Kompol Edy.

Sembari berbincang dengan warga, bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar masyarakat mendukung dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dengan melaksanakan ronda, kegiatan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dapat diantisipasi dan dicegah secara maksimal," ujarnya.

"Bahkan keberadaan pos ronda memang untuk sarana para warga berkumpul, sekaligus untuk menjaga keamanan suatu daerah," sambung dia.

Tentunya tujuan akhir pos ronda untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam kesempatan tersebut Bhabinkamtibmas Aipda Hardiono memberikan sarana kontak berupa lampu senter untuk warga saat patroli malam menyambangi pos ronda di Bumi Merapi RT 4 dusun 3.

"Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan tugas kita bersama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” harap Kompol Edy.

(Tribunlampung.co.id)