Rekomendasi Drama Korea Chu Young Woo, Pemain Drama Oasis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Chu Young Woo yang bisa ditonton pencinta drakor.

Meski namanya masih baru di industri perfilman Korea, tetapi rekomendasi drama Korea terbaru Chu Young Woo memiliki plot cerita yang menarik untuk disimak.

Apalagi di dalam rekomendasi drama Korea terbaru Chu Young Woo, dia beradu akting dengan aktris dan aktor ternama Negeri Ginseng.

Pada 2023, Chu Young Woo mendapatkan kesempatan untuk menghibur para penggemarnya melalui tayangan drama.

Dia diketahui bermain di dalam drama romantis berjudul Oasis.

Serial ini merupakan drama karya sutradara Han Hee, yang pernah memimpin produksi serial The Bean Chaff of My Life, Dr. Jin,Over The Rainbow, Empress Ki, Goodbye Mr. Black

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Jung Hyung Soo, yang pernah terlibat dalam penggarapan drakor Prince of the Legend, Dream, Gye-Baek, dan The Jingbirok: A Memoir of Imjin War.

Selain Chu Young Woo, drakor ini menggaet sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan.

Dua di antaranya, Jang Dong Yoon dan Seol In A.

Dalam hal ini, Chu Young Woo bermain sebagai Choi Chul Woong.

Choi Chul Woong merupakan teman kecil Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon).

Tumbuh bersama, keduanya seringkali bersaing dalam beberapa hal, termasuk masalah pendidikan.

Akan tetapi ternyata persaingan mereka tidak berhenti sampai di sana.

Pasalnya hal tersebut juga terjadi dalam urusan percintaan.

