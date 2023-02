10 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Rating Taxi Driver 2 Eps 4 Turun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, perolehan rating drama Korea terbaru Februari 2023, Taxi Driver 2 ratingnya mengalami penurunan.

Rating drama Korea terbaru Taxi Driver 2 episode 4 mengalami penurunan rating, setelah sempat melonjak naik di episode sebelumnya.

Perolehan rating Crash Course in Romance episode 13 mengalami penurunan, setelah sempat melonjak naik di episode sebelumnya.

Empat drama Korea terbaru lainnya mengalami penurunan rating, yakni ACrash Course in Romance, Agency, Three Bold Siblings, dan Kokdu Season of Deity.

Sementara, drakor Red Balloon menjadi satu-satunya serial yang ratingnya naik di penayangan akhir pekan semalam.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (26/2/2023):

1. Taxi Driver 2 (2023)

Sempat melonjak naik di episode 3 dengan rating 13,2 persen, Taxi Driver 2 kini kembali turun di episode 4 dengan mencetak 11,3 persen.

Perolehan rating Taxi Driver 2 di episode 2 merosot dari penayangan perdananya, meski masih berada di angka dua digit.

Rating Taxi Driver 2 episode 2 berada di angka 10,3 persen, lebih rendah dari rating episode pertama yang meraih 12,1 persen.

Drakor yang melanjutkan season 1 ini akan mengisahkan tentang layanan taksi misterius, yang akan membalas dendam atas nama para korban yang tak dapat keadilan hukum.

2. Crash Course in Romance (2023)

Rating Crash Course in Romance episode 13 merosot di angka 11,4 persen.

Sempat menurun, kini Crash Course in Romance episode 12 kembali naik di angka 13 persen.