9 Rating Drama Korea Terbaru Februari 2023, Drakor Agency Melesat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Klasemen rating drama Korea terbaru Februari 2023 mengalami perubahan.

Setiap minggunya, rating drama Korea terbaru Februari 2023 memang kerap memperlihatkan adanya perbedaan.

Pada klasemen rating drama Korea terbaru Februari 2023, drakor Agency menutup tayangan mereka dengan skor tinggi.

Pasalnya mereka berhasil mendapatkan peringkat rata-rata sekitar 16 persen pada episode terakhir.

Angka tersebut menandai drama Agency sebagai drama tertinggi kelima JTBC sepanjang sejarah.

Rating mereka masih kalah dari The Word of the Married (28,4 persen), Reborn Rich (26,9 persen), Sky Castle (23,8 persen), dan Itaewon Class (16,5 persen).

Selain itu hasil rating episode terakhir ini membuat drakor terbaru Agency meraih rekor baru.

Simak juga update rating drama Korea terbaru Februari 2023 lainnya.

1. Red Balloon

Tamat, Red Balloon meraih skor tinggi pada episode terakhirnya.

Mereka mendapatkan peringkat 11,6 persen, menandai rekor baru bagi tayangan ini.

Satu episode sebelum berakhir juga mereka mendapatkan rating sekitar 10,2 persen.

Sementara pada episode 18, Red Balloon meraih peringkat rata-rata 10,1 persen.

Adapun drakor terbaru Red Balloon bercerita tentang kehidupan orang-orang ambisius dalam mewujudkan keinginan mereka.