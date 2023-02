Curi Getah Karet di PTPN VII Tubu Way Kanan, Seorang Pemuda Diringkus Polsek Blambangan Umpu

Ilustrasi - Penangkapan. - Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan pelaku pencurian getah karet di areal perkebunan Afdeling IV, PTPN VII Unit Usaha Tulung Buyut (Tubu) Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Senin (27/02/202

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan pelaku pencurian getah karet di areal perkebunan Afdeling IV, PTPN VII Unit Usaha Tulung Buyut (Tubu) Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Senin (27/02/2023).

Pelaku pencurian getah karet di areal PTPN VII Tubu itu diketahui berinisial ES (32), warga Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba, menyebut aksi pencurian getah karet itu terjadi pada Sabtu (25/02/2023) sekitar pukul 13.30 WIB.

Aksi pencurian getah karet itu diketahui ketika Asmaran, karyawan PTPN VII bersama rekannya melaksanakan kegiatan rutin tugas patroli di Kebun Karet, Afdeling IV Negeri Agung.

Ketika tengah patroli, Asamaran bertemu dengan ES yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda New Fit tanpa plat registrasi warna merah.

Selanjutnya Asmaran dan rekanya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai ES dan menanyakan keperluan apa masuk kedalam areal perkebunan karet Afdeling IV milik PTPN IV Unit Tulung Buyut.

Asmaran lalu melakukan pemeriksaan apa yang telah dibawa oleh ES diatas kendaraannya.

"Saat dilakukan pemeriksaan diketemukan satu bungkus karung warna putih yang didalamnya berisikan plastik bening yang berisikan getah karet jenis LUM seberat sekira 15 kilogram," ungkap Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba.

Mendapati itu, Asmaran lalu menanyakan kepada ES dari mana memperoleh getah karet jenis LUM tersebut.

"Saatb ditanya, ES hanya diam tidak bisa menjawabnya," papar Kapolsek.

Dugaan Asmaran tersebut bahwa ES diduga mendapatkan getah karet dari hasil pencurian di areal perkebunan pohon karet milik PTPN VII Tubu di Afdeling IV.

Atas kejadian itu, Asmaran membawa ES dan melaporkan diduga pelaku pencurian bersama dengan barang bukti ke Polsek Blambangan umpu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, jika terbukti bersalah yang bersangkutan dapat dikenai pasal 364 KUHP,“ tandas Kapolsek. (*)

