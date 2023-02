Momen Putri Anne Nyanyi Lagu Maroon5 Undang Decak Kagum

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Istri Arya Saloka, Putri Anne, kembali mengundang decak kagum para penggemarnya setelah ia memamerkan keahliannya bernyanyi.

Suara merdu yang keluar dari mulut Putri Anne, membuat istri Arya Saloka itu mendapat pujian dari fansnya.

Momen Putri Anne bernyanyi tersebut seolah menunjukkan jika ia tak sedang ada masalah yang berarti.

Video Putri Anne bernyanyi tersebut diketahui dari unggahan di Instagram story, yang kemudian diunggah ulang akun fanbasenya, @fanbase_putriannesaloka.

Adapun lagu yang dinyanyikan Putri Anne adalah penggalan lirik Payphone yang dipopulerkan Maroon5.

Dalam video stitch tersebut terlihat, Putri Anne mengenakan hoodie dan bernyanyi sembari diiringi petikan gitar.

"If "happy ever after" did exist."

"I would still be holding you like this."

"All those fairy tales are full of it."

"One more love song, I'll be sick, oh," lantunan merdu yang keluar dari mulut Putri Anne.

Spontan aksi bernyanyi wanita yang akrab dipanggil Mamaw oleh para fansnya itu, membuatnya banjir pujian.

@keysya9*** Masyallah mamaw cantiknya lihatnya seger banget ya non pokoknya selalu bahagia

@lindah7*** Waw...mamaw

@indun*** Keren