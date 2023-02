Sikap Buruk Indra Bekti Terbongkar, Aldila Jelita Pilih Gugat Cerai

Tribunlampung.co.id - Kabar terkini presenter dan seleb Indra Bekti digugat cerai istrinya, Aldila Jelita. Penyebab Indra Bekti digugat cerai perlahan mulai terkuak.

Sebelumnya, Aldila Jelita pernah mengungkap sikap buruk Indra Bekti yang emosian, bahkan terhadap anak-anaknya.

Sikap buruk Indra Bekti setelah dirawat karena sakit pendarahan otak itu dibocorkan Aldila Jelita saat berbincang dengan Melaney Ricardo di akun YouTubenya yang tayang pada Minggu (26/2/2023).

Saat itu Aldila Jelita mengaku Indra Bekti lebih emosian setelah dirawat di rumah sakit karena sakit pendarahan otak.

"Pokoknya dalam seminggu itu aku merasa ada emosi dia lebih tinggi," ungkap Aldila Jelita.

"Suatu saat dia nanya soal ponsel marah sama anak-anak. Aku nanya kenapa kamu jadi harus marah ke anak-anak," lanjutnya.

Bahkan, sikap emosian Indra Bekti itu merembet hingga ke anak-anak mereka hingga salah satu anaknya merasa trauma.

"Pertama kali wow, luar biasa, emosi banget, sampai anak-anak sempat agak trauma sama dia, dia sampai minta maaf ke anak-anak," ungkap Aldila Jelita.

Aldila Jelita pun menyebut Indra Bekti kerap terpancing emosi hingga berusaha mengajak anak-anaknya untuk berkelahi.

"Pokoknya seminggu itu aku merasa emosi dia itu lagi tinggi, dan suatu saat dia nanya handphone sampai marah-marah, dia nanya ke anak-anak. 'Where is my handphone? (di mana handphone aku?)', terus anak-anak bilang handphone lagi dicas," kata Aldila Jelita.

"Terus dia makin marah ke anak-anak dan bilang 'You wanna fight me? (Kamu ingin berkelahi dengan aku?)', wah di situ aku jadi sewot, aku bilang 'kenapa kamu harus marah-marah ke anak-anak?', dia sampai pukul lantai, kan dia lagi duduk di bawah tuh sambil makan," lanjutnya.

Aldila Jelita mengaku tidak menyangka Indra Bekti malah semakin terpancing emosi hingga memukul pintu dengan keras.

Ia pun akhirnya meminta anak-anaknya untuk memberi pengertian terkait kondisi kesehatan Bekti.

Aldila Jelita bersyukur karena anak-anaknya mau berusaha mengerti perihal kondisi sang ayah.