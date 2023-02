Sinopsis Drama Korea Terbaru Beneficial Fraud, Chun Woo Hee Jadi Penipu Cantik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Beneficial Fraud (2023) yang menggaet aktris Chun Woo Hee.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Beneficial Fraud, pencinta drama bisa mengetahui gambaran jalan cerita drakornya.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Beneficial Fraud juga bisa mengungkapkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Beneficial Fraud merupakan salah satu drama Korea yang dijadwalkan tayang pada 2023.

Serial ini disutradarai oleh Lee Soo-Hyun, yang menyutradarai drakor Find Me in Your Memory, Awaken The Witch's Diner, dan Shooting Stars.

Sedangkan naskahnya digarap oleh penulis Han Woo-Joo.

Drakor Beneficial Fraud yang bergenre drama ini akan dibintangi oleh Chun Woo Hee dan Kim Dong Wook.

Adapun sinopsis Beneficial Fraud bercerita tentang drama balas dendam tentang penipu yang kurang empati dan seorang pengacara yang terlalu berempati.

Lee Ro-Woom (Chun Woo Hee) adalah seorang jenius yang punya bakat mengobrol.

Dia telah menghasilkan banyak uang dengan melakukan penipuan.

Selain itu, Lee Ro Woom juga dikenal sebagai sosok yang tidak memiliki empati.

Dia kemudian terlibat dengan Han Moo Young (Kim Dong-Wook).

Han Moo Young merupakan seorang pengacara.

Dia adalah kebalikan dari Lee Ro Woom dalam hal kepribadian.

