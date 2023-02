Sinopsis Drama Korea Terbaru The Escape of Seven, 7 Napi Bersahabat Coba Kabur Bersama

Sinopsis drama Korea terbaru The Escape of Seven, ada tujuh narapida yang sahabat dan berusaha kabur bersamaan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sinopsis drama Korea terbaru The Escape of Seven menceritakan tentang usaha tujuh narapida yang mencoba untuk kabur.

Dalam sinopsis drama Korea terbaru The Escape of Seven, ada tujuh narapida dan mereka bersahabat yang sama-sama mencoba kabur.

Dari sinopsis drama Korea terbaru The Escape of Seven ini diketahui para narapidana itu memiliki latar belakang berbeda-beda.

Pemain dalam drama Korea terbaru The Escape of Seven di antaranya Hwang Jung Eum, Lee Joon, Yoon Jong Hoon, dan Lee Yoo Bi.

Melansir dari laman mydramalist.com, The Escape of Seven menceritakan tentang tujuh sahabat yang masuk penjara secara bersamaan.

Mereka merencanakan untuk kabur dari penjara secara bersama-sama.

Ketujuh narapidana ini terlibat dalam kasus penghilangan seorang gadis.

Para tokoh dalam drakor ini yakni Matthew Lee yang merupakan seorang pengusaha di bidang platform seluler di Korea.

Sosoknya sangat misterius sehingga tidak banyak orang tahu tentangnya.

Selain itu ada tokoh Geum Ra Hee, seorang CEO dari perusahaan produksi drama.

Ia merupakan sosok wanita ambisius dalam mengejar karir dan uang.

Geum Ra Hee juga mencoba mencari putrinya yang hilang selama 15 tahun hanya untuk mendapatkan harta warisan besar.

Lalu ada Min Do Hyuk, seorang preman yang tidak memiliki tujuan dan mimpi dalam hidupnya.

Tapi dia memiliki sikap setia meski tak jarang hidupnya penuh dengan pengkhianatan.