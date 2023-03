Amanda Manopo Foto Bareng Seorang Pria, Didoakan Berjodoh

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Amanda Manopo didoakan berjodoh setelah berfoto dengan seorang pria.

Kisah asmara Amanda Manopo masih terus mencuri perhatian publik.

Setelah lepas dari Billy Syahputra, Amanda Manopo santer dikabarkan menjadi orang ketiga dari rumah tangga Arya Saloka.

Namun hal tersebut dibantah oleh aktris 23 tahun ini melalui momen dirinya makan malam dengan seorang pria yang diduga Jonathan Lansing.

Akan tetapi, kini Amanda Manopo tiba-tiba didoakan berjodoh dengan laki-laki selain Jonathan Langsung gara-gara sebuah foto.

Pria tersebut ternyata adalah dokter Eklendro Senduk.

Dalam postingan terbaru Eklendro, Amanda Manopo mengenakan kaos hitam dengan label Balenciaga yang dipadukan dengan celana pink.

Sementara dokter Eklendro mengenakan kaos berwarna campuran ungu abu-abu dan pink yang dikombinasikan dengan celana hitam.

Mereka pun berdiri bersampingan lalu menebar senyuman.

Di bagian caption, dokter Eklendro juga menyelipkan emotikon hati berwarna ungu.

"Bakudapa (emotikon hati ungu) @amandamanopo. Be bold, be smart, be healty," tulisnya di Instagram, dikutip Kamis (2/3/2023).

Melihat foto itu, netizen pun langsung beramai-ramai menyerbu kolom komentar.

Mereka terang-terangan menyebut bahwa dokter Eklendro terlihat cocok dengan Amanda Manopo.

Bahkan, mereka juga berharap keduanya bisa berjodoh.

"Lebih cocok dok ama manda," tulis salah seorang netizen.

"Cocok bingit, kalau kalian menikah pasti anaknya cakep banget," sahut lainnya.

"Cocok dok," ujar yang lain.

"Smg berjodoh @amandamanopo sm pak dokter," sambung warganet.

Sayangnya, baik Amanda Manopo maupun Eklendro Senduk tidak menanggapi harapan dari para netizen. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)