Natasha Wilona Tak Takut CLBK dengan Verrel Bramasta 'Sama-sama Dewasa' 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Natasha Wilona tidak takut CLBK dengan mantan kekasih termasuk Verrel Bramasta meski kerja bareng.

Natasha Wilona diketahui masih menjalin hubungan baik dengan mantan kekasihnya, yakni Stefan William dan Verrell Bramasta.

Natasha Wilona mengaku tak khawatir dirinya akan terjebak dalam CLBK saat kerja bareng mantan kekasih.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com dari YouTube Populer Seleb, Kamis (2/3/2023), Natasha Wilona mengutamakan profesionalitas.

"Nggak (takut CLBK) lah, karena kita nganggapnya kan positive thinking-nya adalah saat kita lagi bekerja, kita harus fokusnya adalah profesionalitas di atas segalanya."

Baca juga: Momen Romantis Natasha Wilona Cukur Brewok Verrell Bramasta hingga Klimis

Baca juga: Venna Melinda Ungkap Kriteria Calon Istri Kedua Putranya, Natasha Wilona Termasuk?

"Istilah kata dibilang mau badai topan, orang-orang yang emang udah di entertain itu udah ngerti lah harus tetep show."

"Ya udah, show, must go on, harus tetep berjalan aja," terang Natasha Wilona.

Natasha Wilona pun menjalani kegiatannya dengan baik dan tak terlalu membatasi komunikasi dengan mantan kekasih.

Di sisi lain, Natasha Wilona dan mantan kekasih pun sudah dewasa dalam menyikapi hal tersebut.

"Nggak nerapin apa-apa ya, let it flow aja lah, jalan aja."

"Aku nggak yang 'Aku nggak boleh begini ya, dia nggak boleh begini', nggak juga."

"Apalagi kalau udah sama-sama dewasa lama-lama ngerti juga sih," ucapnya.

Selain dengan Verrell, Wilona juga masih berhubungan baik dengan Stefan hingga sempat syuting bareng.

"Terakhir sama Stefan masih syuting bareng bahkan, sinetron bareng hampir berapa bulan, cuma ya udah gitu aja," jelasnya.