Polsek Baradatu Polda Lampung Ringkus Pelaku Curat dan Penadah Laptop serta Kulkas

Ilustrasi borgol - Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan ringkus pelaku tindak pidana curat juncto penadah di Kampung Tiub Balak, Baradatu, Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku tindak pidana curat juncto penadah yang diperoleh dari kejahatan di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra mengungkapkan, pelaku inisial HH (29) itu berdomisili di Kampung Neki Kecamatan Banjit, Way Kanan.

"Kronologis kejadian pada Selasa (14/2/2023) korban Adita meletakkam laptop Acer di dalam rumah yang hanya didatangi korban setiap pagi dan sore," papar Kompol Edy, Kamis (2/3/2023).



Kemudian pada Jumat (17/2/2023) pukul 16.30 WIB korban terkejut melihat pintu rumah sudah terbuka, bahkan didapati laptop berikut kulkas merk Panasonic sudah hilang.

"Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Baradatu untuk diproses lebih lanjut," ujarnya.

Hingga kemudian pelaku curat dan penadah berhasil diamankan berkat informasi masyarakat pada Sabtu (25/2/2023) pukul 14.00 WIB.

Bahwa pelaku berada di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

Kini pelaku telah diamankan tanpa melakukan perlawanan berikut barang bukti.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Baradatu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya pelaku diancam dalam pasal 363 KUHP Juncto pasal 480 dengan kurungan maksimal empat tahun penjara," ungkapnya.

(Tribunlampung.co.id)