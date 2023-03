Jumat Curhat Polres Way Kanan Polda Lampung, Warga Keluhkan Suara Bising Hiburan Hajatan

Bising - Warga keluhkan bisingnya hiburan di hajatan saat gelaran Jumat Curhat Polres Way Kanan, Polda Lampung.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengadakan kegiatan silahturahmi pertemuan dengan warga Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, bertajuk Jumat curhat.

Munadi salah satu warga Kampung Sidoarjo mengadukan soal kebisingan yang dilakukan oleh tetangga pada saat melakukan kegiatan atau hajatan yang juga dapat mengganggu kenyamanan.

Kasat Intelkam Polres Way Kanan, Polda Lampung, Iptu Asep Komarudin menanggapi terkait acara yang mengundang keramaian memang diperlukan izin keramaian.

"Dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak," kata Asep, Jumat (3/3/2023).

"Sesuai dengan prosedur yang ada dan telah tertuang di dalam surat rekomendasi Iiin keramaian, apabila kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan dapat menimbulkan situasi yang tidak nyaman atau tidak kondusif maka kegiatan tersebut dapat dibubarkan,” paparnya.

Jumat curhat yang dilakukan Polres Way Kanan ini dipimpin Kabag Sumda Kompol Eddy Irsan didampingi PJU dan dihadiri berbagai komponen masyarakat.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kabag Sumda Kompol Eddy Irsan mengatakan, kegiatan Jumat Curhat dilakukan sebagai acuan dalam Program Quick Wins Presisi guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian.

"Kami melaksanakan sambang dan silaturahmi dengan warga guna membangun sinergitas dan kemitraan antara aparat keamanan dan warga masyarakat untuk mendengarkan masalah- masalah yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kasat Binmas AKP Burhannudin memberikan pesan kamtibmas kepada warga masyarakat agar ikut menjaga keamanan dan saling menjaga kerukunan antar warga masyarakat agar terciptanya keharmonisan dan menjalin kekeluargaan antar warga.

Sementara tokoh masyarakat Agus menuturkan, dengan adanya program Jumat curhat warga bisa lebih dekat dengan kepolisian khususnya di willayah hukum Polres Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)