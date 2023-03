20 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jo Han Chul, Pemain Drakor Stealer: Seven Joseon Coins

Ilustrasi Jo Han Chul. Selain membintangi drakor terbaru Stealer: Seven Joseon Coins, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Jo Han Chul lainnya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Jo Han Chul bakal tampil di drakor terbaru Stealer Seven Joseon Cois. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Jo Han Chul.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Jo Han Chul, penggemar bisa mengetahaui jejaknya selama berkarier di industri hiburan.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jo Han Chul banyak menghadirkan kisah-kisah menarik.

Terbaru, Jo Han Chul akan membintangi drama Korea terbaru Stealer Seven Joseon Coins.

Di sana, dia memerankan Jang Tae In, seorang polisi berkompeten sekaligus pendiri Karma, sebuah tim pemulihan aset budaya tidak resmi.

Dalam drakor Stealer Seven Joseon Coins itu, Jo Han Chul akan beradu akting dengan aktor dan aktris ternama.

Ada Joo Won, Lee Joo Woo, Kim Jae Won, dan masih banyak lagi yang siap menghibur para pencinta drakor yang terjadawalkan tayang pada 2023 ini.

Stealer Seven Joseon Coins diketahui bercerita tentang kisah pencuri aset budaya misterius, Skunk dan tim pemulihan aset budaya tidak resmi, Karma berkolaborasi untuk melawan mereka yang tidak dapat diadili oleh hukum.

Serial ini disutradarai oleh Choi Joon Bae dari Mouse dan Come and Hug Me.

Sementara naskahnya digarap oleh penulis Shin Kyung Il.

Tayangan Stealer Seven Joseon Coins rencananya akan tayang perdana pada April 2023 mendatang di tvN.

Selain drakor Stealer Seven Joseon Coins, Jo Han Chul juga sudah banyak membintangi drama lainnya, di antaranya:

1. Gyeongseong Creature (2023)

2. Big Bet (2022)