Gelar Pernikahan di Thailand, Harga Cincin Kawin Adik Vidi Aldiano Jadi Sorotan 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Adik Vidi Aldino menggelar pernikahannya dengan Diva Stradivaryan dan Devina Deascal di Thailand, harga cincin kawinnya jadi sorotan.

Dimana Diva Stradivaryan dan Devina Deascal mengenakan cincin kawin dengan harga yang murah.

Kabar tersebut dibagikan Vidi Aldiano dalam unggahan Instagram pribadinya @vidialdiano, Rabu (1/3/2023).

"Officially welcoming a new member to our family!"

"Happy for the two of yous, @stradivaryan dan @devinadeascal," tulis Vidi Aldiano.

Baca juga: Vidi Aldiano Umrah Bareng Sheila Dara, Postingannya Banjir Doa

Sementara itu, lewat unggahan di akun lnstagramnya @devinadeascal, Jumat (4/2/2023), adik ipar Vidi Aldiano, Devina Deascal membagikan momen pernikahannya.

Pernikahan Diva Stradivaryan dan Devina Deascal digelar sederhana di Negeri Gajah Putih, Thailand.

Devina Deascal mengunggah foto bersama suaminya dengan memamerkan cincin yang melingkar di jari manis mereka.

Keduanya tampak bahagia dalam balutan busana bernuansa putih.

Devina Deascal menuliskan keterangan dalam unggahan tersebut, bahwa cicin pernikahan yang digunakan suaminya memiliki harga Rp 40 ribu.

Dalam ungghan tersebut ia menjelasakan alasan mengapa suaminya mengenakan cincin tersebut.

Terdapat beberapa alasan keduanya memilih cincin pernikahan dengan harga Rp 40 ribu.

Devina Deascal menyebut ia dan sang suami lebih memilik menghabiskan uang mereka dengan hal yang lebih bermanfaat.

"Mengapa kami membeli cincin pernikahan 40k ($3) untuk Diva."