6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jeon Shin Hwan, Ada Drakor Love to Hate You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Membintangi drama Korea terbaru romantis Love to Hate You, berikut rekomendasi drakor Jeon Shin Hwan.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru, penggemar drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Diketahui berbagaia judul yang ada di rekomendasi drama Korea terbaru Jeon Shin Hwan memiliki plot cerita yang menarik.

Terbaru, Jeon Shin Hwan membintangi drama Korea terbaru Love to Hate You.

Serial ini merupakan karya sutradara Kim Jeong Kwon, yang pernah menyutradarai drama Lie After Lie dan penulis naskah Choi Soo Young, yang pernah menulis naskah ID: Gangnam Beauty.

Dalam serial Love to Hate You, Jeon Shin Hwan berperan sebagai Lee Jin Su, mantan pacar sekaligus rekan kerja Yeo Mi Ran (Kim Ok Bin).

Selain beradu akting dengan Kim Ok Bin, Jeon Shin Hwan juga beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris seperti Yoo Teo, Kim Ji-Hoon, Kim Sung-Ryoung, dan lainnya.

Drakor Love to Hate You bercerita tentang kisah cinta antara pengacara dengan seorang aktor.

Serial ini tayang perdana pada 10 Februari 2023 di aplikasi berbayar Netflix.

Selain drakor terbaru Love to Hate You, simak juga rekomendasi drama Korea terbaru Jeon Shin Hwan lainnya.

1. The Fabulous (2022)

2. Why Her? (2022)

3. Be Melodramatic (2019)

4. Confession (2019)

5. Sketch (2018)

6. The King's Daughter, Soo Baek-Hyang (2013)

Itulah beberapa judul drama Korea terbaru Jeon Shin Hwan yang bisa ditonton penggemar yang ingin melihat aktingnya lagi.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)