7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Han Na, Pemain Drakor Love to Hate You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na, pemain drakor romantis Love to Hate You.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na, penggemar drakor bisa mengetahui jejaknya pernah berakting di serial mana saja.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na memiliki plot cerita yang menarik untuk disimak.

Kini, Kim Han Na menghibur para penggemarnya di drakor Love to Hate You.

Dalam hal ini, dia berperan sebagai Lee Ip Sae, yang merupakan ketua fanbase Nam Kang Ho (Yeo Teo).

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Crash Course in Romance Tembus 2 Digit

Baca juga: 6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jeon Shin Hwan, Ada Drakor Love to Hate You

Selain Yeo Teo, Kim Han Na beradu akting dengan Kim Ok Bin, Kim Ha Joon, dan lainnya di dalam drakor terbaru Love to Hate You.

Serial ini tayang sejak 10 Februari 2023 di Netflix dan saat ini penayangannya masih berlanjut.

Love to Hate You bercerita tentang kisah romantis komedi antara pengacara dengan aktor.

Drakor ini disutradarai oleh Kim Jeon Kwong dan penulis naskah Choi Soo Young.

Selain membintangi drakor Love to Hate You, Kim Han Na juga sempat membintangi serial lain.

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na.

1. Glitch (2022).

2. Poong, The Joseon Psychiatrist (2022).

3. Military Prosecutor Doberman (2022).