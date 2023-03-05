7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Pemain Drakor Love to Hate You, Kim Han Na

Ilustrasi Kim Han Na. Simak, rekomendasi drama Korea terbaru pemain drakor Love to Hate You, aktris Kim Han Na.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rekomendasi drama Korea terbaru pemain drakor Love to Hate You, Kim Han Na.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na, penggemar drakor bisa mengetahui jejaknya pernah berakting di serial mana saja.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na memiliki plot cerita yang menarik untuk disimak.

Kini, Kim Han Na menghibur para penggemarnya di drakor Love to Hate You.

Dalam hal ini, dia berperan sebagai Lee Ip Sae, yang merupakan ketua fanbase Nam Kang Ho (Yeo Teo).

Selain Yeo Teo, Kim Han Na beradu akting dengan Kim Ok Bin, Kim Ha Joon, dan lainnya di dalam drakor terbaru Love to Hate You.

Serial ini tayang sejak 10 Februari 2023 di Netflix dan saat ini penayangannya masih berlanjut.

Love to Hate You bercerita tentang kisah romantis komedi antara pengacara dengan aktor.

Drakor ini disutradarai oleh Kim Jeon Kwong dan penulis naskah Choi Soo Young.

Selain membintangi drakor Love to Hate You, Kim Han Na juga sempat membintangi serial lain.

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na.

1. Glitch (2022)

2. Poong, The Joseon Psychiatrist (2022)

3. Military Prosecutor Doberman (2022)

4. She Would Never Know (2021)

5. The 3rd Charm (2018)

6. My Contracted Husband, Mr. Oh (2018)

7. My Golden Life (2017)

Itulah rekomendasi drama Korea terbaru Kim Han Na. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)