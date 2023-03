8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Rating Divorce Attorney Shin Cetak Rating Tinggi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating drama Korea terbaru Maret 2023, ada drakor Divorce Attorney Shin yang rating mencetak rekor.

Perolehan rating drama Korea terbaru Divorce Attorney Shin di awal penayangannya sangat tinggi.

Dua drama Korea terbaru lainnya juga mengalami peningkatan rating, yakni Crash Course in Romance dan Kokdu Season of Deity.

Sedangkan, drakor Three Bold Siblings mengalami penurunan rating di episode 47.

Dan drakor Taxi Driver 2 tidak tayang pada Sabtu (4/5/2023)

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (5/3/2023):

1. Divorce Attorney Shin (2023)

Penayangan perdana drakor terbaru Divorce Attorney Shin mencetak rating tinggi yakni 7,3 persen.

Drakor ini bercerita tentang seorang pianis klasik yang beralih karier menjadi pengacara spesialis perceraian, setelah mendengar kabar mengejutkan.

2. Crash Course in Romance (2023)

Rating Crash Course in Romance kembali mencetak rekor tertinggi selama penayangannya di episode 15 dengan mencetak 15,5 persen.

Di episode 14, rating Crash Course in Romance meningkat pesat di angka 14,3 persen.

Rating Crash Course in Romance episode 13 merosot di angka 11,4 persen.

Sempat menurun, kini Crash Course in Romance episode 12 kembali naik di angka 13 persen.