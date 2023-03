Bocah Tenggelam di Sungai Way Tahmi Way Kanan Ditemukan Mengambang 2 Kilometer dari Posisi Hanyut

Korban tenggelam di sungai Way Tahmi itu berhasil ditemukan tim gabungan Polres Way Kanan Polda Lampung dan Basarnas dihari kedua pencarian, Senin (06/03/2023) sekitar pukul 12.30 wib.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Kerja keras jajaran Polres Way Kanan Polda Lampung bersama Basarnas Lampung, BPDB Way Kanan, dan masyarakat mencari Dini Amiranti (11), bocah tenggelam terbawa arus di sungai Way Tahmi akhirnya membuahkan hasil.

Bocah tenggelam di sungai Way Tahmi itu berhasil ditemukan tim gabungan Polres Way Kanan Polda Lampung dan Basarnas dihari kedua pencarian, Senin (06/03/2023) sekitar pukul 12.30 wib.

Dini Amiranti bocah 11 tahun yang tenggelam di sungai Way Tahmi ditemukan tim gabungan mengambang di radius 2 Kilometer dari lokasi semula korban terserat arus.

"Setelah pencarian yang dilakukan oleh Tim SAR TNI-Polri dan masyarakat dari titik hilangnya korban sampai radius 2 Km menyusuri aliran air Way Tahmi korban sudah bisa diketemukan. Posisinya mengambang," terang Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, Senin siang.

"Dalam pencarian selama dua hari ini pada pukul 12.30 korban berhasil ditemukan oleh warga yang turut membantu," papar Kapolres.

AKBP Teddy menuturkan, korban ditemukan dalam keadaan mengapung di pinggiran sungai yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi awal tempat korban hanyut terbawa arus.

Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka oleh tim dan relawan yang turut membantu melakukan pencarian.

"Pihak keluarga menerima dan mengikhlaskan. Selanjutnya Jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU Kampung Gunung Sangkaran," tandas Kapolres.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak berusia 11 tahun bernama Dini Amiranti (11) dinyatakan hilang tenggelam di sungai Way Tahmi, Kabupaten Way Kanan, Minggu (5/3/2023) pagi sekitar pukul 08.00 wib.

Petugas Polres Way Kanan Polda Lampung bersama Basarnas Lampung, BPDB Kabupaten Way Kanan, dan masyarakat belum berhasil menemukan jasad Dini Amiranti yang diduga tenggelam terseret arus ketika tengah mandi di aliran Sungai Way Tahmi.

Pencarian terhadap bocah 11 tahun yang tenggelam di sungai Way Tahmi masih dihentikan sementara pada Minggu sore.

Adapun korban tenggelam di sungai Way Tahmi benama Dini Amiranti (11) itu tercatat sebagai warga Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba menjelaskan peristiwa korban tenggelam atau terbawa arus sungai terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Sungai Way Tahmi Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu.

Menurut saksi, peristiwa tenggelamnya Dini Amiranti itu terjadi ketika korban bersama lima teman seusianya mandi di pinggir sungai Way Tahmi, Minggu pagi.