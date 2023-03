Promo Bundling Cuan Kulea Coffee and Space, Rice Bowl dan Kopi Susu Cuma Rp 35 Ribu

Kulea Coffee and Space gulirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023, yakni promonya adalah Bundling Cuan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kulea Coffee and Space gulirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023.

Development Consultant Kulea Coffee and Space, Alif Ramadhani mengatakan, promonya adalah Bundling Cuan.

"Dalam promo ini beli rice bowl ayam dan kopi susu harganya cuma Rp 35 ribu," kata Alif, Senin 6 Maret 2023.

Dengan adanya harga Rp 35 ribu ini, konsumen jadi lebih hemat.

Sebab jika tidak ada promo ini, harga rice bowl ayam Rp 27 ribu dan harga kopi susu berkisar Rp 15-20 ribu.

Rice bowl ayam di promo ini bebas pilih ayam lada hitam, ayam teriyaki, ayam woku, ayam sambal matah, ayam sambal bawang, atau ayam korean spicy.

Kopi susu di promo ini juga bebas pilih cappucino, coffee latte, vietnam drip, moana latte, salted caramel machiato, pandan, vanilla, palm sugar, hazelnut, atau mocha.

Selain menu yang diberikan promo, di Kulea Coffee and Space juga ada menu lainnya.

Menu-menu ini diantaranya ada coffee drinks, mocktail and tea, tea and milk based, favourite milk based, rice bowl, snack, dan pasta and noodle.

Harga menu-menu ini terjangkau, yakni Rp 12-30 ribu.

Untuk menikmati semua menu-menu ini Kulea Coffee and Space sudah menyediakan tempat indoor dan outdoor yang nyaman di lantai 1.

Lalu di lantai 2 ada vip room, meeting room co working space, dan smoking area.

Kulea Coffee and Space ada di Jalan Endro Suratmin, tepatnya didepan UIN Raden Intan.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai Kulea Coffee and Space bisa lihat di instagram @kuleaplace.co

