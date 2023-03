Sinopsis Drama Korea Terbaru You Have Done Well, Impian Gadis Pemberontak jadi Penyair

Sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well bercerita tentang pasangan kekasih yang berusaha wujudkan keinginan wanitanya untuk jadi penyair.

Tribunlampung.co.id - Sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well yang bercerita tentang pasangan kekasih.

Dari sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well diketahui cerita drakor ini tentang perjuangan meraih cita-cita sang wanita.

Keduanya sama-sama berjuang untuk mewujudkan mimpi wanita jadi seorang penyair dan berikut sinopsis drama Korea terbaru You Have Done Well.

Drakor You Have Done Well akan rilis pada pertengahan tahun ini.

You Have Done Well mengisahkan kehidupan Ae Soon (IU) dan Gwan Shik (Park Bo Gum).

Keduanya lahir dan besar di Pulau Jeju pada 1950-an.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Paper Moon yang Dibintangi Artis Kim Seo Hyung

Ae Soon adalah wanita yang suka memberontak, tetapi ketika memberontak ia seringkali gugup.

Ia memiliki kepribadian yang ceria, selalu berpikir positif, dan berasal dari keluarga sederhana.

Meskipun tidak bersekolah, Ae Soon memiliki cita-cita menjadi seorang pengarang puisi.

Gwan Shik adalah laki-laki yang rajin dan pendiam.

Ia bahkan tidak tahu harus bersikap bagaimana ketika Ae Soon menangis atau tertawa.

Dibalik sikapnya yang pendiam, ia suka dan jatuh cinta kepada Ae Soon sejak awal bertemu.

Keduanya akan menjalani kehidupan yang penuh tantangan untuk mencapai sebuah hasil dan keinginan.