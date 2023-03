10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Cha Joo Young Pemain Drakor The Real Has Come

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menjadi salah satu pemain The Real Has Come, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young, penggemar bisa mengetahui rekam jejaknya selama berkarya di industri film dan drama Korea Selatan.

Selain itu, berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young memiliki beragam genre dan cerita yang menarik untuk disimak.

Pada tahun 2023, Cha Joo Young akan menghibur penggemarnya melalui drama Korea terbaru The Real Has Come.

Drakor The Real Has Come merupakan serial bergenre romantis.

Drama ini bercerita tentang kisah cinta palsu antara seorang ibu satu anak dengan dokter kandungan berbakat tapi tidak ingin menikah.

Dalam serial The Real Has Come, Cha Joo Young akan beradu akting dengan aktor Ahn Jae Hyun.

Sebab, Cha Joo Young memainkan peran sebagai Jang Se Jin, cinta pertamanya Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyun) yang dikenal sebagai sosok pemberani dan percaya diri.

Selain itu, Jang Se Jin juga diceritakan sebagai seorang kepala sekretaris di sebuah perusahaan besar.

Rencananya, The Real Has Come akan tayang perdana di KBS2 pada 25 Maret 2023.

Serial ini juga dapat ditonton di aplikasi berbayar Viki setiap Sabtu dan Minggu.

Selain membintangi drama Korea terbaru The Real Has Come, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young lainnya.

