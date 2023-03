7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Jae Hyeon, Pemain Drakor The Real Has Come

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tampil di drama Korea terbaru The Real Has Come, berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi artis Korea Selatan Ahn Jae Hyeon.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Jae Hyeon, pencinta drakor bisa mengetahui rekam jejaknya selama menjadi aktor.

Selain itu, berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Jae Hyeon juga memiliki cerita yang menarik untuk dinikmati penggemar.

Terbaru, Ahn Jae Hyeon akan segera menghibur para penggemarnya melalui drama Korea berjudul The Real Has Come.

The Real Has Come bercerita tentang kisah cinta antara seorang ibu anak satu dengan pria yang tidak ingin menikah. Mereka terhubung berkat sebuah kontrak cinta palsu.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Uncle Samsik, Drakor Terbaru Song Kang Ho

Dalam serial ini, Ahn Jae Hyeon bakal bermain sebagai Gong Tae Kyung, seorang dokter kandungan berbakat yang tidak ingin menikah.

Gong Tae Kyung digambarkan sebagai sosok yang tampan, cerdas, dingin, kaku, dan tampak memiliki segalanya.

Namun kehidupannya tiba-tiba berubah saat dirinya terjebak dalam kontrak kisah cinta palsu dengan Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee).

Rencananya, serial The Real Has Come akan segera tayang pada 25 Maret 2023 mendatang.

Tayangan ini dapat ditonton di KBS2 dan Viki setiap Sabtu dan Minggu.

Selain membintangi The Real Has Come, Ahn Jae Hyeon juga pernah membintangi banyak serial sebelumnya.

Berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Jae Hyeon yang bisa dinikmati para pencinta drakor.

1. Love With Flaws (2019)

2. The Beauty Inside (2018)