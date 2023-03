Salat Subuh Bareng Warga Masjid Baitul Muttaqin, Kapolres Way Kanan Sampaikan Pesan Kamtibmas

Pesan kambtibmas - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna sampaikan pesan kamtibmas saat salat berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin, Kampung Negeri Baru.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna berserta jajaran melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin, Kampung Negeri, Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, Rabu (8/3/2023).

Kegiatan salat berjamaah dilakukan bersama alim ulama dan tokoh masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan salah satu program kamtibmas Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus dengan tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa anggota dan warga masyarakat," ujar AKBP Teddy.

Selain itu juga untuk menjalin silaturahmi dan kedekatan dengan warga masyarakat.

"Dalam kesempatan itu, saya memberikan imbauan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) dan mengajak seluruh jamaah bersinergi menjaga kamtibmas di wilayah agar tetap kondusif," paparnya.

Teddy berharap, melalui program ini kedekatan polri kepada masyarakat akan semakin erat. "Terlebih untuk menjaga keharmonisan silaturahmi dan terjalinnya rasa kekeluargaan,” sambung dia.

