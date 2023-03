Rekomendasi Drama Korea Terbaru Uhm Jung Hwa, Ada Drakor Komedi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Membintangi drakor komedi Doctor Cha Jung Sook, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Uhm Jung Hwa.

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Uhm Jung Hwa dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejaknya selama berkarya dalam drakor.

Salah satu judul yang termasuk pada rekomendasi drama Korea terbaru Uhm Jung Hwa adalah Doctor Cha Jung Sook.

Drakor Doctor Cha Jung Sook menceritakan kisah seorang ibu rumah tangga biasa yang akhirnya kembali menjadi dokter setelah 20 tahun lamanya.

Dalam serial medis dan komedi tersebut, Uhm Jung Hwa didapuk sebagai pemeran utama, yakni Cha Jung Sook, sang ibu rumah tangga yang kembali ingin menjadi dokter.

Usai menghadapi masalah yang tidak terduga, Cha Jung Sook kembali ingin mengambil sekolah kedokteran.

Padahal sebelumnya, dia sudah menyerah dengan kariernya demi keluarga.

Serial ini akan menghadirkan sejumlah nama aktor dan aktris ternama, seperti Min Woo Hyuk, Kim Byung Chul, Myung Se Bin, dan masih banyak lagi.

Rencananya, Doktor Cha Jung Sook akan hadir pada 15 April 2023 mendatang di saluran televisi JTBC.

Selain membintangi drakor Cha Jung Sook, Uhm Jung Hwa juga sudah banyak membintangi serial lain.

Berikut beberapa di antaranya:

1. Our Blues (2022).

2. You Are Too Much (2017).

3. A Witch's Love (2014).

