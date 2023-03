Sinopsis Drama Korea Terbaru The Worst Evil, Satgas Polisi Menyusup ke Jaringan Narkotika

Sinopsis drama Korea terbaru The Worst Evil yang mengisahkan tentang satgas polisi menyusup ke jaringan pengedar narkotika antar negara.

Tribunlampung.co.id - Sinopsis drama Korea terbaru The Worst Evil yang bercerita tentang pertaruangan lawan gembong narkotika.

Dalam sinopsis drama Korea terbaru The Worst Evil dikisahkan adanya satgas yang memberantas peredaran narkotika.

Kemudian dari sinopsis drama Korea terbaru The Worst Evil ini peredaran narkotika sudah menjangkau beberapa negara di Asia.

Drakor The Worst Evil ini bergenre action dengan tema polisi memberantas jaringan narkotika.

Mengambil latar kisah tahun 1980-an di Korea Selatan, The Worst Evil mengisahkan kelompok satgas kepolisian.

Satgas tersebut melakukan investigasi membongkar peredaran narkotika.

Satgas ini dipimpin oleh Kang Joonmo yang diperankan Ji Chang Wook.

Kang Joonmo berusaha menyusun strategi untuk memusnahkan komplotan pengedar narkotika.

Hal itu yang dijalankan oleh satgas yang dipimpinnya guna memberantas peredaran narkotika.

Anggota satgas melakukan penyusupan ke organisasi kriminal yang telah sering menjadi distributor perdagangan narkoba.

Ternyata jaringan ini sudah terkait antar negara yakni di Korea, Tiongkok, dan Jepang.

Organisasi kriminal narkotika tersebut dipimpin oleh Jung Kicheol diperankan Wi Ha Joon.

Dalam proses penyelidikan, polisi yang bertugas harus siap mempertaruhkan nyawa demi membongkar kejahatan para gembong narkotika tersebut.

The Worst of Evil atau sebelumnya dikenal dengan judul The Worst Evil merupakan drama crime-action teranyar Disney+ Hotstar.