Unila Terima Kunjungan Mahasiwa RANEPA Rusia

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Unila Dr. Ayi Ahadiat, SE., MBA menerima kunjungan mahasiswa Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) di ruang kerja, Rabu 8 Maret 2023.

Rombongan RANEPA terdiri dari Mikholap Vladislav, Sergeev Kirill, Tanygina Ulyana dan Tretyakova Sofia. Kehadiran rombongan ini didampingi jajaran tim UPT Pengembangan Kerja sama dan Layanan Internasional (PKLI) Unila dan International Office FEB Unila.

Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan orientasi RANEPA Students Participating in the Mobility Program in Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program penerimaan mahasiswa asing yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unila dan UPT PKLI.

RANEPA merupakan suatu akademi di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Federasi Rusia yang bertugas menyediakan berbagai program pendidikan seperti ekonomi dan layanan publik.

Adapun mahasiswa dari Rusia yang tergabung dalam RANEPA yang menempuh pendidikan di Universitas Lampung berjumlah 7 orang.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )