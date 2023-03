Bagai Kakak Adik, Ayu Ting Ting dan Bilqis Jadi Sorotan saat Nonton BLACKPINK

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini, penampilan Ayu Ting Ting dan Bilqis tidak terlihat seperti ibu dan anak saat nonton BLACKPINK.

Ayu Ting Ting lantas memperlihatkan beberapa foto dengan Bilqis yang berpose di area panggung saat menonton sesi sound check para member BLACKPINK.

Saat menonton konser girl grup BLACKPINK, Ayu Ting Ting dan Bilqis terlihat seperti kakak dan adik.

Pada postingan terbaru sang biduan, Ayu Ting Ting dan Bilqis kompak mengenakan kaos crop yang berpadu dengan rok mini berwarna hitam.

Mantan istri Enji Baskoro itu mengenakan kaos berwarna putih dan benie pink, sementara anaknya memakai kaos pink.

Mereka juga kompak menggunakan sepatu dengan kaos kaki hitam panjang.

"Alhamdulillah ya nak..happy trs kita pokoknya ya nak (emotikon hati merah) bersyukur selalu nak."

"Had so much fun today at blackpink concert," tulis Ayu Ting Ting di Instagram, dikutip Minggu (12/3/2023).

Unggahan itu pun lantas menyita perhatian publik.

Banyak yang memuji penampilan Ayu Ting Ting dan Bilqis yang terlihat bak kakak dan adik.

"Dari sekian orang-orang sibuk cari outfit nonton BLACKPINK tetep pemenangnya kedua orang in yg ngerti outrfit simpel ttp kece," kata salah seorang netizen.

"Cantik banget," puji yang lain.

"The real kakak adek @ayutingting92," sambung yang lain.

"Ini emak anak..apa mpo adek sih masya Allah," ujar warganet lainnya.