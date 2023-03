Pelaku Pengancaman Kakak yang Adiknya Hendak Dinikahi Akhirnya Diringkus Jajaran Polda Lampung

Ilustrasi - Bermula hendak menikahi adik, pelaku justru kemudian mengancam calon kakak iparnya dengan senpi dan sajam sebelum diringkus Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung membekuk seorang pria berinisial AS (30) pada Jumat (10/3/2023) pukul 18.00 WIB karena melakukan tindak pidana pengancaman di kediaman salah satu warga di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Bumi Agung Ipda Untung Pribadi menerangkan, pelaku membawa senjata api (senpi) dan senjata tajam tanpa izin dan bukan pada peruntukan.

"Kejadian bermula saat AS datang ke rumah korban Gustomi (42) untuk melangsungkan pernikahan dengan adik korban," beber Ipda Untung, Senin (13/3/2023).

Kemudian sesaat sebelum prosesi pernikahan, rupanya terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku.

"Setelah itu AS mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan menodongkannya ke arah Gustomi," terangnya lebih lanjut.

Selain itu juga turut mengeluarkan sajam. Ibu korban yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk korban Gustomi, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Setelah itu ramai orang berdatangan dan korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Bumi untuk ditindaklanjuti," katanya.

Pelaku yang merupakan warga Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Way Kanan itu kini telah diamankan di mapolsek setempat setelah ditangkap di hari yang sama.

Pelaku berhasil diringkus berikut barang bukti senpi rakitan dan sajam tanpa melakukan perlawanan.

Pelaku melanggar Pasal 335 KUHP, untuk sajam pelaku dapat dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Sementara untuk kepemilikan senpi, pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 1 Ayat (2) undang-undang yang sama.

Ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman maksimal 20 tahun penjara.

