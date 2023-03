Warga Mesir Ilir Diringkus Polsek Bumi Agung Polda Lampung Karena Ancam Korban Pakai Senpi

BB - Barang bukti senpi dan sajam yang disita Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Bumi Agung, Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku pengancaman dengan senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam) jenis badik di pemukiman Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan.

Polsek Bumi Agung, Polres Way Kanan, Polda Lampung mengungkap jika pelaku inisial AS (30) itu merupakan warga Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Way Kanan.

"Kronologis penangkapan pada Jumat (10/3/2023) sekira pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat, Tekab 308 Presisi Polsek Bumi Agung Polres Way Kanan langsung menuju TKP," ungkap Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Bumi Agung Ipda Untung Pribadi, Senin (13/3/2023).

Pelaku berhasil diringkus berikut barang bukti senpi rakitan dan sajam tanpa melakukan perlawanan.

"Saat ini pelaku dibawa ke Polsek Bumi Agung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,“ terangnya.

Baca juga: Lapo Tuak di Tiyuh Pulung Kencana Jadi Lokasi Pesta Ganja Sebelum Digerebek Jajaran Polda Lampung

Baca juga: Polres Lampung Tengah Polda Lampung Kawal Parade Ogoh-Ogoh di Seputih Raman

Pelaku melanggar Pasal 335 KUHP, untuk sajam pelaku dapat dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Sementara untuk kepemilikan senpi, pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 1 Ayat (2) undang-undang yang sama.

"Ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman maksimal 20 tahun penjara," tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)