Sinopsis Drama Korea Terbaru The Woman Who Plays, Drakor Komedi Han Sun Hwa

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Woman Who Plays.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Woman Who Plays (2023), drakor bergenre komedi yang dibintangi Han Sun Hwa.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The Woman Who Plays, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru The Woman Who Plays juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di drakornya.

Usai membintangi drama Korea Work Later, Drink Now 2 (2022), kini aktris cantik Han Sun Hwa akan membintangi drama Korea The Woman Who Plays.

Drama ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023 mendatang.

Tak hanya Han Sun Hwa, beberapa deretan aktris dan aktor terkenal juga iku membintangi drama ini.

Di antaranya Uhm Tae Goo, Kwon Yool, Kim Hyun Jin dan Jae Chan DKZ.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru The Woman Who Plays?

The Woman Who Plays akan disutradarai oleh sutradara Kim Young Hwan dan naskah cerita ditulis oleh Nakyung.

Fakta menariknya, drama ini diangkat dari cerita yang berasal dari Webtoon dan ditayangkan di JTBC.

Drama Korea The Woman Who Plays akan bercerita tentang kisah asmara Ji Hwan (Uhm Tae Goo) yang diperankan dan Eun Ha (Han Sun Hwa).

Ji Hwan adalah sosok pria yang berhasil membersihkan masa lalunya yang kelam.

Sementara itu, Eun Ha adalah seorang wanita yang senang bermain dengan anak-anak.

Jae Chan DKZ akan berperan sebagai Dong Hee.

