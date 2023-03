419 Sekolah di Way Kanan Jadi Sekolah Restorative Justice

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menandatangani pencanangan 419 Sekolah Restorative Justice di Way Kanan, Lampung, Selasa (13/3/2023).

Dokumen Pemkab Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sebanyak 419 sekolah tingkat SD hingga SMA di Way Kanan, Lampung dicanangkan menjadi Sekolah Restorative Justice oleh Kejaksan Negeri Way Kanan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto meresmikan sekolah Restorative justice pertama di Indonesia.

Selain itu, dua perguruan tinggi yang ada di Way Kanan telah ditandatangani sebagai Kampus Restorative Justice oleh Kajati Lampung.

Kajari Way Kanan Afrilliana Purba menyampaikan, Sekolah Restorative Justice ini merupakan upaya dan langkah nyata Kejari Way Kanan dalam mewujudkan rasa adil bagi para pencari keadilan.

“Pencari keadilan ini khususnya bagi para guru dan siswa dalam dunia pendidikan agar jangan sampai berhadapan dengan hukum,” kata dia dalam rilisnya, Rabu (15/3/2023).

Kasi Intel Pujiarto menyampaikan Sekolah Restorative Justice merupakan ide besar Kajari Way Kanan.

“Wajib kita dukung demi kemajuan bersama, khususnya dalam penegakan hukum dalam dunia pendidikan,” tutur dia.

Namun, sekolah sudah menyediakan ruangan khusus untuk Sekolah Restorative Justice.

“Salah satu fungsinya, kalau misal ada perkara, nanti bisa perdamaiannya di situ,” jelasnya.

Selain membantu penyelesaian masalah, melalui Sekolah Restorative Justice ini juga akan diberikan pemahaman terkait hukum kepada para siswa.

Para jaksa juga disiapkan untuk memberikan penyuluhan di sekolah yang dimaksud selama satu hari.

Para siswa dengan bebas menanyakan terkait mekanisme hukum, pelaporan, dan sebagainya.

Selain itu, dia menjelaskan, hal tersebut juga dinilai sebagai langkah pencegahan, agar siswa tidak terjerat masalah hukum.

Terlebih, sejumlah kasus kemungkinan terjadi di sekolah, misalnya tawuran, narkotika, dan lainnya.