11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Byung Chul, Ada Drakor Romantis

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kim Byung-Chul, pemain drakor terbaru Dr Cha Jung Sook.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Kim Byung-Chul punya beragam genre termasuk romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Byung-Chul juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemar drakor.

Aktor Kim Byung Chul akan membintangi drama Korea terbaru berjudul Dr Cha Jung Sook.

Pada drama yang tayang 15 April 2023 ini juga menghadirkan aktris cantik Uhm Jung-Hwa.

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, The Heavenly Idol Meningkat

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Delivery Man Terpuruk

Drama milik Kim Byung Chul itu disutradarai oleh Kim Dae-Jin.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Jung Yeo-Rang.

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Kim Byung Chul selain drakor terbaru Dr Cha Jung Sook.

1. Dr. Cha (2023).

2. All of Us Are Dead (2022).

3. Sisyphus: The Myth (2021).

4. Pegasus Market (2019).

5. Doctor Prisoner (2019).

6. SKY Castle (2018).

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bong Tae Gyu, Ada Pandora Beneath The Paradise

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Daily Dose of Sunshine, Kisah Nyata Para Perawat Psikiatri