Drakor Terbaru

9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Joo Woo, Ada yang Tayang April 2023

Simak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Woo, termasuk drakor Stealer: The Treasure Keeper (2023). Drakornya tayang tahun ini.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Joo Woo, Ada yang Tayang April 2023
Asianwiki / Mydramalist
Ilustrasi poster drakor. Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Woo. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Woo, termasuk drakor Stealer: The Treasure Keeper (2023).

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Woo memiliki beragam genre, termasuk slice of life dan romantis.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Joo Woo juga punya cerita yang menarik seperti drakor Stealer: The Treasure Keeper. 

Drakor milik Lee Joo Woo itu tepatnya akan tayang pada 12 April 2023 mendatang.

Drama produksi kanal tvN ini akan tayang tiap Rabu dan Kamis.

Sementara itu, drama ini disutradarai oleh Choi Joon-Bae.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Shin Kyung-Il.

Perlu diketahui, drama ini juga menghadirkan aktor lainnya.

Yakni Joo Won sebagai pemeran utama dan Jo Han-Chul sebagai pemeran pendukung.

Berikut rekomendasi drama Korea Lee Joo Woo selain Stealer: The Treasure Keeper.

1. Why Her? (2022).

2. The Spies Who Loved Me (2020).

3. The Running Mates: Human Rights (2019).

4. Let's Eat 3 (2018).

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Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
drakor
romantis

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