Boy William Sebut Ayu Ting Ting Idamannya, Tak Masalah Sang Ayah Minta Rp 300 Sebulan

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita terkini seleb Boy William menyebut Ayu Ting Ting masuk tipe perempuan idamannnya.

Dasar penilaian dari Boy William dilihat dari fisik Ayu Ting Ting yang cantik dan miliki rasa simpatik yang tinggi ke keluarga dan teman.

Maka menurut Boy William sosok suami Ayu Ting Ting juga harus mengimbanginya, termasuk saat menanggung beban keluarga yang sudah dilakukannya selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Boy William saat berbincang di YouTube Kiky Saputri Official baru-baru ini.

Pada kesempatan itu Kiky Saputri memberikan pertanyaan apakah sosok Ayu Ting Ting adalah tipe wanita idaman Boy atau bukan.

Boy William pun secara terang-terangan mengungkapkan, jika pedangdut sekaligus komedian tersebut masuk ke dalam tipe wanita idealnya.

Tak hanya cantik, Boy William menilai Ayu Ting Ting sebagai sosok wanita pekerja keras untuk dirinya dan keluarga.

"Ya, she is my type. Dari segi pekerja kerasnya. Dia single mother sama kayak my mom, bisa membesarkan keluarganya dan kerja terus orangnya, baik, peduli sama teman.

Dia juga nggak berubah orangnya dari dulu, sebelum dia terkenal. Cantik, udah pasti cantik. She's my type, bisa dibilang iya," ungkap Boy William.

Bicara tentang hubungan yang serius, Boy William disinggung terkait celetukan ayah Ayu Ting Ting yang meminta jatah bulanan Rp 300 juta untuk calon suami anaknya.

Boy William pun memiliki pandangan sendiri terkait permintaan ayah dari Ayu Ting Ting tersebut yang saat itu viral disebut matre.

Menurut Boy William, Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang pekerja keras dan sangat cinta dengan keluarganya.

Dikatakan Boy William, Rp 300 juta sebulan tersebut hal yang wajar.

Sebab Ayu Ting Ting adalah tulang punggung keluarga yang bisa menghidupi keluarganya dengan layak.