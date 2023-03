Makin Lengket, Boy William Ternyata Setiap Hari Curhat ke Ayu Ting Ting

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ramai dikabarkan dekat, presenter Boy William ternyata curhat ke Ayu Ting Ting setiap hari.

Hal tersebut terungkap saat dirinya berbincang dengan komika Kiky Saputri.

Awalnya Boy menanggapi pertanyaan istri Muhammad Khairi mengenai kabar kedekatannya dengan Ayu Ting Ting.

Pria 31 tahun ini pun mengakui kedekatan mereka.

"Iya dekat," ungkap Boy William dikutip dari kanal YouTube Kiky Saputri, Kamis (16/2/2023).

Namun mantan tunangan Karen Vendela ini menambahkan dirinya tidak mau sesumbar mengenai hubungannya dengan sang biduan.

Pasalnya dia khawatir hubungan tersebut tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Di saat itu pula, Boy William mengaku sering curhat ke Ayu Ting Ting, bahkan setiap hari.

“Untuk sementara ini mungkin agak klise. Tapi karena kita apapun yang kita omongin pasti keluar di digital."

"Gue sayang gak sama dia? Ya sayang, kita ngobrol tiap hari iya, video call iya, dia teman gue ngobrol curhat setiap harinya,” tutur Boy William.

“Gue takutnya enggak sesuai dengan jalan yang kita mau, jejak digital itu tetap ada,” tambahnya.

Walaupun begitu di kesempatan lain, Boy William mengaku bahwa Ayu Ting Ting merupakan perempuan idamannya.

"Ya, she is my type. Dari segi pekerja kerasnya."

"Dia single mother sama kayak my mom, bisa membesarkan keluarganya dan kerja terus orangnya, baik, peduli sama teman."

"Dia juga nggak berubah orangnya dari dulu, sebelum dia terkenal. Cantik, udah pasti cantik. She's my type, bisa dibilang iya," ungkap Boy William.

Sebagai informasi, Ayu Ting Ting sedang ramai dijodohkan dengan Boy William.

Pasalnya, kedua pesohor tanah air ini terlihat cocok satu sama lain.

Sayangnya, Boy William dan Ayu Ting Ting masih belum menegaskan perihal status hubungan kedekatan mereka.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)