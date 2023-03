Polsek Buay Bahuga Polda Lampung Datangi TKP Pria 54 Tahun Akhiri Hidup di Kampung Serdang Kuring

Olah TKP - Polsek Buay Bahuga, Polres Way Kanan, Polda Lampung, mendatangi lokasi atau TKP dimana pria 54 tahun nekat mengakhiri hidup.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Buay Bahuga, Polres Way Kanan, Polda Lampung, mendatangi lokasi atau TKP dimana pria 54 tahun nekat mengakhiri hidupnya di dalam kamar gudang rumahnya di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Way Kanan. Kamis (16/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Buay Bahuga Iptu Herwin Afrianto mengatakan, pihaknya mendatangi TKP pasca menerima laporan terkait adanya warga yang mengakhiri hidup.

"Korban bernama Sudarto (54) ditemukan telah meninggal dunia dan pertama kali ditemukan istrinya usai pulang kondangan, Rabu (15/3/2023) sekira pukul 17.30 WIB," beber Iptu Herwin.

Saat sampai rumah, istri korban mendengar suara kayu patah dari dalam gudang.

"Kemudian istri korban langsung masuk ke dalam gudang dan mendapati suaminya telah meninggal dunia," paparnya.

Istri korban langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, selanjutnya warga datang menurunkan korban.



"Saat di lokasi kejadian ditemukan tangga besi dan tali tambang warna biru sepanjang 5 meter yang diikat ke kayu tiang penyangga,” imbuh dia.

Dari hasil pemeriksaan luar tubuh korban oleh tim medis Puskesmas Mesir Ilir, tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan tanggapan dari keluarga bahwa benar korban murni mengakhiri hidupnya sendiri.

"Pihak keluarga sudah menerima dengan ikhlas dan membuat surat pernyataan tidak bersedia dilakukan otopsi, selanjutnya jenazah korban langsung di makamkan,” tandasnya.

