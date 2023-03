Thariq Halilintar Pasang Badan Bela Fuji yang Dihujat 'Serang Gue Aja'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Thariq Halilintar mati-matian membela Fuji gegara dihujat seusai putus darinya.

Thariq Halilintar memilih untuk membela Fuji walaupun hubungan keduanya telah kandas.

Bahkan, Thariq Halilintar rela diserang demi membela Fuji dari hujatan netizen.

Melansir dari laman @lambegosiip, Thariq sempat kesal kepada netizen yang mengaitkan kandasnya hubungan dengan Fuji gegara terhalang restu keluarganya.

"Kalo lu mau serang, serang gue aja, yang gue sedihin tapi gak bisa dibendung juga."

"Netizen di luar sana bikin skenario sendiri, yang menyalahkan keluarga gue, mereka gak pernah ikut campur," kata Thariq Halilintar, Rabu (15/03/2023).

Pria berusia 24 tahun tersebut juga mengaku sakit hati saat orang tersayangnya diserang komentar jahat.

"Buat netizen di luar sana serang gue aja, jangan serang keluarga Fuji dan keluarga gue, jadi kalo menurut gue mending serang gue aja, gue agak sakit ngeliatnya kalo keluarga gue diserang," sambungnya.

Tak hanya itu, adik Atta Halilintar ini langsung pasang badan jika netizen ingin menghujatnya,

Ia pun tak masalah jika terus-terusan dihujat demi membela Fuji dan keluarganya.

"Gue gak tega kalo keluarga gue diserang, Fuji nya diserang, Fadly atau Haji Faisal, serang gue aja, i think i can take it," ungkapnya.

Walau telah membela Fuji, namun netizen masih mencibirnya.

"Keluarga lu aja alay minta ampun, kasihan gua sama Aurel," kata netizen.

"Putus dari Fuji, aura Thariq langsung redup," tulis netizen.

"Udah mesra-mesraan sana sini pamer ini itu eh putus," tulis netizen lainnya.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)